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Чи є спосіб встановити західні ракети на українські МіГи: відповідь Ігната

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Четвер 23 березня 2023 13:22
Чи є спосіб встановити західні ракети на українські МіГи: відповідь Ігната Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Теоретично можливо модернізувати радянські літаки під західні стандарти. Однак це коштувало б значних коштів й забрало занадто багато часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знайшовся спосіб встановити ракети HARM, ними вже працюють кілька місяців наші винищувачі, які б'ють по ППО противника. Ракета встановлена на радянському винищувачі, вона не має того всього функціоналу, який могла б мати, якби запускалась з F-16. Вона була б в рази ефективнішою, працювала б далі, точніше і знищувала б більше засобів ППО", - пояснив Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, перелаштувати ракети не є простим процесом. Раніше планувалось модернізувати МіГ-29 в одній з країн, однак це коштувало б десятки млн доларів лише за один літак й забирало б занадто багато часу.

"Техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведена незначна модернізація літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, система свій-чужий", - додав Ігнат.

Водночас він зауважив, що це не є суттєвою модернізацією для воєнного часу. Теоретично можливо модернізувати радянські літаки - замінити бортову систему, адаптувати їх під західні зразки озброєння. Однак, цим ніхто не займатиметься.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Ігната, передача МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", однак може підштовхнути наших союзників до винищувачів F-16.

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