ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть ли способ установить западные ракеты на украинские МиГи: ответ Игната

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 13:22
Есть ли способ установить западные ракеты на украинские МиГи: ответ Игната Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Теоретически возможно модернизировать советские самолеты под западные стандарты. Однако это стоило бы значительных средств и отняло слишком много времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Нашелся способ установить ракеты HARM, ими уже работают несколько месяцев наши истребители, которые бьют по ПВО противника. Ракета установлена на советском истребителе, она не имеет того всего функционала, который могла бы иметь, если бы запускалась с F-16. Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, точнее и уничтожала бы больше средств ПВО", - пояснил Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, перестроить ракеты не является простым процессом. Ранее планировалось модернизировать МиГ-29 в одной из стран, однако это стоило бы десятки млн долларов только за один самолет и отнимало бы слишком много времени.

"Техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, система свой-чужой", - добавил Игнат.

В то же время он отметил, что это не является существенной модернизацией для военного времени.

Теоретически возможно модернизировать советские самолеты - заменить бортовую систему, адаптировать их под западные образцы вооружения. Однако, этим никто не будет заниматься.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Игната, передача МиГов Украине не изменит ситуацию "в небе", однако может подтолкнуть наших союзников к истребителям F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР
Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая