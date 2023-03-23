Есть ли способ установить западные ракеты на украинские МиГи: ответ Игната

Теоретически возможно модернизировать советские самолеты под западные стандарты. Однако это стоило бы значительных средств и отняло слишком много времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона .

"Нашелся способ установить ракеты HARM, ими уже работают несколько месяцев наши истребители, которые бьют по ПВО противника. Ракета установлена на советском истребителе, она не имеет того всего функционала, который могла бы иметь, если бы запускалась с F-16. Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, точнее и уничтожала бы больше средств ПВО", - пояснил Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, перестроить ракеты не является простым процессом. Ранее планировалось модернизировать МиГ-29 в одной из стран, однако это стоило бы десятки млн долларов только за один самолет и отнимало бы слишком много времени.

"Техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, система свой-чужой", - добавил Игнат.

В то же время он отметил, что это не является существенной модернизацией для военного времени.

Теоретически возможно модернизировать советские самолеты - заменить бортовую систему, адаптировать их под западные образцы вооружения. Однако, этим никто не будет заниматься.