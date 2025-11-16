UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Чи є сьогодні черги на кордоні з Україною: свіжа інформація ДПСУ

Ілюстративне фото: прикордонники розповіли, чи є сьогодні черги на кордоні з Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Пасажиропотік на українському кордоні після зниження на 10,5% у перший тиждень листопада впав ще на 8,7% у період з 8 по 14 листопада, склавши 474 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Державна прикордонна служба України оприлюднила оновлені дані щодо ситуації перед пунктами пропуску на виїзд з України станом на 12:00 16 листопада 2025 року. Відомство також попереджає про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може впливати на швидкість оформлення.

Кордон з Польщею

На більшості пунктів пропуску рух залишається мінімальним або відсутнім.

  • "Ягодин" - 3 автобуси, пропуск легкових авто та пішоходів тимчасово не здійснюється.
  • "Устилуг" - 35 легкових авто, автобусів та пішоходів немає.
  • "Шегині" - 10 легкових авто, пішоходів немає; піший перехід працює в обидва боки.
  • На інших пунктах пропуску - черг немає, пішохідний перехід здебільшого закритий.

Кордон зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 10 легкових авто, піший рух працює.
  • "Ужгород" - 1 автобус, пішохідний перехід закритий.
  • "Малі Селменці" - без черг, працює з 09:00 до 21:00.

Кордон з Угорщиною

Усі напрямки працюють без черг:

  • "Тиса" - 2 легкові авто.
  • Інші пункти, зокрема "Лужанка", "Вилок", "Дзвінкове", черг не фіксують.

Кордон із Румунією

На всіх пунктах пропуску - "Дякове", "Солотвино", "Порубне", "Красноїльськ", "Дяківці" - черги відсутні, рух спокійний.

Кордон з Молдовою

У пунктах "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" черг також немає.

ДПСУ рекомендує мандрівникам враховувати можливі затримки при плануванні поїздок через технічну нестабільність електронних систем.

Нагадаємо, українським чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїзд з України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але в серпні Кабмін зробив виняток і дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України.

