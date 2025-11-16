Чи є сьогодні черги на кордоні з Україною: свіжа інформація ДПСУ

Пасажиропотік на українському кордоні після зниження на 10,5% у перший тиждень листопада впав ще на 8,7% у період з 8 по 14 листопада, склавши 474 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Державна прикордонна служба України оприлюднила оновлені дані щодо ситуації перед пунктами пропуску на виїзд з України станом на 12:00 16 листопада 2025 року. Відомство також попереджає про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може впливати на швидкість оформлення.
На більшості пунктів пропуску рух залишається мінімальним або відсутнім.
Усі напрямки працюють без черг:
На всіх пунктах пропуску - "Дякове", "Солотвино", "Порубне", "Красноїльськ", "Дяківці" - черги відсутні, рух спокійний.
У пунктах "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" черг також немає.
ДПСУ рекомендує мандрівникам враховувати можливі затримки при плануванні поїздок через технічну нестабільність електронних систем.
Нагадаємо, українським чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїзд з України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але в серпні Кабмін зробив виняток і дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України.