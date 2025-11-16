Чи є сьогодні черги на кордоні з Україною: свіжа інформація ДПСУ

Державна прикордонна служба України оприлюднила оновлені дані щодо ситуації перед пунктами пропуску на виїзд з України станом на 12:00 16 листопада 2025 року. Відомство також попереджає про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може впливати на швидкість оформлення.

Кордон з Польщею

На більшості пунктів пропуску рух залишається мінімальним або відсутнім.

"Ягодин" - 3 автобуси, пропуск легкових авто та пішоходів тимчасово не здійснюється.

"Устилуг" - 35 легкових авто, автобусів та пішоходів немає.

"Шегині" - 10 легкових авто, пішоходів немає; піший перехід працює в обидва боки.

На інших пунктах пропуску - черг немає, пішохідний перехід здебільшого закритий.

Кордон зі Словаччиною

"Малий Березний" - 10 легкових авто, піший рух працює.

"Ужгород" - 1 автобус, пішохідний перехід закритий.

"Малі Селменці" - без черг, працює з 09:00 до 21:00.

Кордон з Угорщиною

Усі напрямки працюють без черг:

"Тиса" - 2 легкові авто.

Інші пункти, зокрема "Лужанка", "Вилок", "Дзвінкове", черг не фіксують.

Кордон із Румунією

На всіх пунктах пропуску - "Дякове", "Солотвино", "Порубне", "Красноїльськ", "Дяківці" - черги відсутні, рух спокійний.

Кордон з Молдовою

У пунктах "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" черг також немає.

ДПСУ рекомендує мандрівникам враховувати можливі затримки при плануванні поїздок через технічну нестабільність електронних систем.