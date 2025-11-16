Есть ли сегодня очереди на границе с Украиной: свежая информация ГПСУ

Пассажиропоток на украинской границе после снижения на 10,5% в первую неделю ноября упал еще на 8,7% в период с 8 по 14 ноября, составив 474 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Государственная пограничная служба Украины обнародовала обновленные данные о ситуации перед пунктами пропуска на выезд из Украины по состоянию на 12:00 16 ноября 2025 года. Ведомство также предупреждает о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб, что может влиять на скорость оформления.
На большинстве пунктов пропуска движение остается минимальным или отсутствует.
Все направления работают без очередей:
На всех пунктах пропуска - "Дьяково", "Солотвино", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы" - очереди отсутствуют, движение спокойное.
В пунктах "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны" очередей также нет.
ГПСУ рекомендует путешественникам учитывать возможные задержки при планировании поездок из-за технической нестабильности электронных систем.
Напомним, украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Но в августе Кабмин сделал исключение и разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из Украины.