Чи є сьогодні черги на кордоні з Україною: свіжа інформація ДПСУ

Ілюстративне фото: прикордонники розповіли, чи є сьогодні черги на кордоні з Україною (GettyImages)

Пасажиропотік на українському кордоні після зниження на 10,5% у перший тиждень листопада впав ще на 8,7% у період з 8 по 14 листопада, склавши 474 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Державна прикордонна служба України оприлюднила оновлені дані щодо ситуації перед пунктами пропуску на виїзд з України станом на 12:00 16 листопада 2025 року. Відомство також попереджає про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може впливати на швидкість оформлення. Кордон з Польщею На більшості пунктів пропуску рух залишається мінімальним або відсутнім. "Ягодин" - 3 автобуси, пропуск легкових авто та пішоходів тимчасово не здійснюється.

"Устилуг" - 35 легкових авто, автобусів та пішоходів немає.

"Шегині" - 10 легкових авто, пішоходів немає; піший перехід працює в обидва боки.

На інших пунктах пропуску - черг немає, пішохідний перехід здебільшого закритий. Кордон зі Словаччиною "Малий Березний" - 10 легкових авто, піший рух працює.

"Ужгород" - 1 автобус, пішохідний перехід закритий.

"Малі Селменці" - без черг, працює з 09:00 до 21:00. Кордон з Угорщиною Усі напрямки працюють без черг: "Тиса" - 2 легкові авто.

Інші пункти, зокрема "Лужанка", "Вилок", "Дзвінкове", черг не фіксують. Кордон із Румунією На всіх пунктах пропуску - "Дякове", "Солотвино", "Порубне", "Красноїльськ", "Дяківці" - черги відсутні, рух спокійний. Кордон з Молдовою У пунктах "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" черг також немає. ДПСУ рекомендує мандрівникам враховувати можливі затримки при плануванні поїздок через технічну нестабільність електронних систем.