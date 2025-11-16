Есть ли сегодня очереди на границе с Украиной: свежая информация ГПСУ

Иллюстративное фото: пограничники рассказали, есть ли сегодня очереди на границе с Украиной (GettyImages)

Пассажиропоток на украинской границе после снижения на 10,5% в первую неделю ноября упал еще на 8,7% в период с 8 по 14 ноября, составив 474 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала обновленные данные о ситуации перед пунктами пропуска на выезд из Украины по состоянию на 12:00 16 ноября 2025 года. Ведомство также предупреждает о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб, что может влиять на скорость оформления. Граница с Польшей На большинстве пунктов пропуска движение остается минимальным или отсутствует. "Ягодин" - 3 автобуса, пропуск легковых авто и пешеходов временно не осуществляется.

"Устилуг" - 35 легковых авто, автобусов и пешеходов нет.

"Шегини" - 10 легковых авто, пешеходов нет; пеший переход работает в обе стороны.

На других пунктах пропуска - очередей нет, пешеходный переход в основном закрыт. Граница со Словакией "Малый Березный" - 10 легковых авто, пешее движение работает.

"Ужгород" - 1 автобус, пешеходный переход закрыт.

"Малые Селменцы" - без очередей, работает с 09:00 до 21:00. Граница с Венгрией Все направления работают без очередей: "Тиса" - 2 легковых авто.

Другие пункты, в частности "Лужанка", "Вилок", "Дзвинково", очередей не фиксируют. Граница с Румынией На всех пунктах пропуска - "Дьяково", "Солотвино", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы" - очереди отсутствуют, движение спокойное. Граница с Молдовой В пунктах "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны" очередей также нет. ГПСУ рекомендует путешественникам учитывать возможные задержки при планировании поездок из-за технической нестабильности электронных систем.