Есть ли сегодня очереди на границе с Украиной: свежая информация ГПСУ

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 13:35
Есть ли сегодня очереди на границе с Украиной: свежая информация ГПСУ Иллюстративное фото: пограничники рассказали, есть ли сегодня очереди на границе с Украиной (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Пассажиропоток на украинской границе после снижения на 10,5% в первую неделю ноября упал еще на 8,7% в период с 8 по 14 ноября, составив 474 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала обновленные данные о ситуации перед пунктами пропуска на выезд из Украины по состоянию на 12:00 16 ноября 2025 года. Ведомство также предупреждает о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб, что может влиять на скорость оформления.

Граница с Польшей

На большинстве пунктов пропуска движение остается минимальным или отсутствует.

  • "Ягодин" - 3 автобуса, пропуск легковых авто и пешеходов временно не осуществляется.
  • "Устилуг" - 35 легковых авто, автобусов и пешеходов нет.
  • "Шегини" - 10 легковых авто, пешеходов нет; пеший переход работает в обе стороны.
  • На других пунктах пропуска - очередей нет, пешеходный переход в основном закрыт.

Граница со Словакией

  • "Малый Березный" - 10 легковых авто, пешее движение работает.
  • "Ужгород" - 1 автобус, пешеходный переход закрыт.
  • "Малые Селменцы" - без очередей, работает с 09:00 до 21:00.

Граница с Венгрией

Все направления работают без очередей:

  • "Тиса" - 2 легковых авто.
  • Другие пункты, в частности "Лужанка", "Вилок", "Дзвинково", очередей не фиксируют.

Граница с Румынией

На всех пунктах пропуска - "Дьяково", "Солотвино", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы" - очереди отсутствуют, движение спокойное.

Граница с Молдовой

В пунктах "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны" очередей также нет.

ГПСУ рекомендует путешественникам учитывать возможные задержки при планировании поездок из-за технической нестабильности электронных систем.

Напомним, украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Но в августе Кабмин сделал исключение и разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из Украины.

