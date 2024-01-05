Является ли ситуация на фронте патовой: мнение эксперта

Ситуация на фронте в настоящее время не является патовой. Украинские войска уверенно ведут оборону на разных направлениях, динамика боев очень высока.

"Почему (ситуация патовая - ред.), если мы уверенно ведем оборонительную операцию, например, в районе Купянска-Сватового? Там противник, имея колоссально преимущество в силах и средствах, пытается протиснуться, но это "продавливание" ему дается очень большими потерями. Мы ведем оборонную операцию в районе Часового Яра, то есть динамика есть, мы наносим поражение противнику", - сказал Грабский.

Он также отметил, что ВСУ очень успешно ведут оборонительную операцию в районе Авдеевки.

"Я понимаю, что это не воспринимается со слишком большим оптимизмом, но количество войск противника, которое уже уничтожено, позволяет мне говорить об очень активной и успешной операции наших сил. Ведь там противостояние сил в пропорции 1 к 7 или 1 к 10 и потери примерно такие же", - добавил эксперт.

Также Грабский напомнил об активных боевых действиях в районе Марьинки, где противник пытается продвинуться, а украинские войска нивелируют его попытки.

К тому же, продолжаются достаточно активные боевые действия на Работинском выступе, где россияне пытаются контратаковать. А также есть успехи на левобережье Днепра, что создает предпосылки для возможных дальнейших выходов ВСУ в админграницы Крыма и перерезание коммуникаций противника.

"Где здесь патовость ситуации? Патовость ситуации была, если бы ни мы, ни противник не смогли вести боевые действия и обменивались исключительно артиллерийскими, минометными и ракетными ударами. В то же время динамика боев чрезвычайно высока и боевые действия ведутся за каждый участок фронта", - подчеркнул полковник запаса.

Ситуация на фронте патовая?

Напомним, недавно The New York Times заявило, что США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с Россией. Американские военные считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, а не контратаковать. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

По данным издания, США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

Также добавим, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал ранее статью для The Economist. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Залужный предположил, что война могла зайти в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте в Украине не патовая.