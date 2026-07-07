Чи є шанс на завершення війни цього року: відповідь Буданова

"Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації", - сказав він.

Буданов заявив, що після екалації чекає деескалація та продовження діалогу, якщо сторони будуть в цьому зацікавлена. І Росія, яка поки що не показує готовності до діалогу, в певний час стане зацікавленою, вважає Буданов.

На запитання, чи це вікно можливостей якось пов'язане з виборами в США, що пройдуть в листопаді, керівник ОП відповів так:

"Це один з факторів, але, повірте, це не найголовніше. Хоча і досить вагомо", - заявив Буданов.

Є також популярна теза про те, що у Росії розуміють, що їм треба встигнути домовитись саме з нинішнім президентом США Дональдом Трампом, бо з його наступником у них точно ні про що хороше домовитись не вийде.

"Я, в принципі, погоджуюсь з цією тезою. Але ж ви правильно аналізуйте її. А скільки часу у президента Трампа? У нього ще мінімум два роки", - відповідає на це Буданов.

Незалежно від результатів виборів до Конгресу, Трамп все одно залишиться головною постаттю в США.

"Будуть певні ускладнення, але це більше виллється у внутрішній політиці", - пояснив Буданов.