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Чи є шанс на завершення війни цього року: відповідь Буданова

08:41 07.07.2026 Вт
2 хв
Зараз відбувається ескалація, вважає керівник ОП
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (РБК-Україна)

Шанс того, що у 2026 році активна фаза війни завершиться, існує.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації", - сказав він.

Буданов заявив, що після екалації чекає деескалація та продовження діалогу, якщо сторони будуть в цьому зацікавлена. І Росія, яка поки що не показує готовності до діалогу, в певний час стане зацікавленою, вважає Буданов.

На запитання, чи це вікно можливостей якось пов'язане з виборами в США, що пройдуть в листопаді, керівник ОП відповів так:

"Це один з факторів, але, повірте, це не найголовніше. Хоча і досить вагомо", - заявив Буданов.

Є також популярна теза про те, що у Росії розуміють, що їм треба встигнути домовитись саме з нинішнім президентом США Дональдом Трампом, бо з його наступником у них точно ні про що хороше домовитись не вийде.

"Я, в принципі, погоджуюсь з цією тезою. Але ж ви правильно аналізуйте її. А скільки часу у президента Трампа? У нього ще мінімум два роки", - відповідає на це Буданов.

Незалежно від результатів виборів до Конгресу, Трамп все одно залишиться головною постаттю в США.

"Будуть певні ускладнення, але це більше виллється у внутрішній політиці", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Трамп, за твердженнями президента України Володимира Зеленського, почав дивитись інакше на Україну. Річ все в успішних далекобійних ударах по Росії, а Трамп хоче бути на тому боці, де успіх.

Результат війни Росії проти України визначить небо, впевнений глава держави. У цьому плані Україна є конкурентноспроможною.

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Офіс президентаКирило БудановВійна в Україні