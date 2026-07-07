Есть ли шанс на завершение войны в этом году: ответ Буданова

"Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации", - сказал он.

Буданов заявил, что после экалации ждет деэскалация и продолжение диалога, если стороны будут в этом заинтересованы. И Россия, пока не показывающая готовности к диалогу, в определенное время станет заинтересованной, считает Буданов.

На вопрос, связано ли это окно возможностей с прошедшими в ноябре выборами в США, руководитель ОП ответил так:

"Это один из факторов, но, поверьте, это не самое главное. Хотя и достаточно весомо", - заявил Буданов.

Есть также популярный тезис о том, что в России понимают, что им нужно успеть договориться именно с нынешним президентом США Дональдом Трампом, потому что с его преемником у них точно ни о чем хорошем договориться не получится.

"Я, в принципе, соглашаюсь с этим тезисом. Но ведь вы правильно анализируйте его. А сколько времени у президента Трампа? У него еще минимум два года", - отвечает Буданов.

Независимо от результатов выборов в Конгресс Трамп все равно останется главной фигурой в США.

"Будут определенные осложнения, но это больше выльется во внутреннюю политику", - пояснил Буданов.