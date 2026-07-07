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Есть ли шанс на завершение войны в этом году: ответ Буданова

08:41 07.07.2026 Вт
2 мин
Сейчас осуществвляется эскалация, считает руководитель ОП
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (РБК-Украина)

Шанс того, что в 2026 году активная фаза войны завершится, существует.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации", - сказал он.

Буданов заявил, что после экалации ждет деэскалация и продолжение диалога, если стороны будут в этом заинтересованы. И Россия, пока не показывающая готовности к диалогу, в определенное время станет заинтересованной, считает Буданов.

На вопрос, связано ли это окно возможностей с прошедшими в ноябре выборами в США, руководитель ОП ответил так:

"Это один из факторов, но, поверьте, это не самое главное. Хотя и достаточно весомо", - заявил Буданов.

Есть также популярный тезис о том, что в России понимают, что им нужно успеть договориться именно с нынешним президентом США Дональдом Трампом, потому что с его преемником у них точно ни о чем хорошем договориться не получится.

"Я, в принципе, соглашаюсь с этим тезисом. Но ведь вы правильно анализируйте его. А сколько времени у президента Трампа? У него еще минимум два года", - отвечает Буданов.

Независимо от результатов выборов в Конгресс Трамп все равно останется главной фигурой в США.

"Будут определенные осложнения, но это больше выльется во внутреннюю политику", - пояснил Буданов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Трамп, по утверждениям президента Украины Владимира Зеленского, стал смотреть иначе на Украину. Дело все в успешных дальнобойных ударах по России, а Трамп хочет быть на той стороне, где успех.

Итог войны России против Украины определит небо, уверен глава государства. В этом плане Украина конкурентоспособна.

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