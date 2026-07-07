Есть ли шанс на завершение войны в этом году: ответ Буданова

Шанс того, что в 2026 году активная фаза войны завершится, существует.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
"Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации", - сказал он.
Буданов заявил, что после экалации ждет деэскалация и продолжение диалога, если стороны будут в этом заинтересованы. И Россия, пока не показывающая готовности к диалогу, в определенное время станет заинтересованной, считает Буданов.
На вопрос, связано ли это окно возможностей с прошедшими в ноябре выборами в США, руководитель ОП ответил так:
"Это один из факторов, но, поверьте, это не самое главное. Хотя и достаточно весомо", - заявил Буданов.
Есть также популярный тезис о том, что в России понимают, что им нужно успеть договориться именно с нынешним президентом США Дональдом Трампом, потому что с его преемником у них точно ни о чем хорошем договориться не получится.
"Я, в принципе, соглашаюсь с этим тезисом. Но ведь вы правильно анализируйте его. А сколько времени у президента Трампа? У него еще минимум два года", - отвечает Буданов.
Независимо от результатов выборов в Конгресс Трамп все равно останется главной фигурой в США.
"Будут определенные осложнения, но это больше выльется во внутреннюю политику", - пояснил Буданов.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Трамп, по утверждениям президента Украины Владимира Зеленского, стал смотреть иначе на Украину. Дело все в успешных дальнобойных ударах по России, а Трамп хочет быть на той стороне, где успех.
Итог войны России против Украины определит небо, уверен глава государства. В этом плане Украина конкурентоспособна.