UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи є у Росії нестача озброєння: оцінка ЗСУ

Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul.ro)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

У російської армії намічається тенденція до проблем із запасами озброєння. Наразі окупанти не можуть собі дозволити обстрілювати всю лінію фронту, як це було минулого літа.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

На запитання, чи справді у РФ спостерігається недолік певної техніки та снарядів, Череватий зазначив: "Я б не сказав, що недолік – у них намічається тенденція до проблем із цим. Якщо влітку вони могли бити по нам 24/7, не шкодуючи боєприпасів, то зараз вони не мають можливості по всій лінії фронту".

За його словами, окупанти інтенсивно ведуть вогонь там, де вони зосереджують головні удари. Зараз ворог "поливає" вогнем Лиманський напрямок - понад 300 обстрілів на добу.

"Тобто на окремих ділянках фронту вони ще здатні вести дуже активний вогонь, але ми також працюємо з їхньої логістики, щоб їм було важче доставляти боєприпаси", - додав представник ЗСУ.

Також він підкреслив, що РФ мала великі запаси озброєння, тоді як Україні доводилося вишукувати 122- і 152-міліметрові снаряди.

"Але й у них запаси теж не вічні, плюс, збільшилося плече доставки, їм доведеться їх довозити з більш далеких регіонів", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, раніше експерт в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що росіяни справді зіткнулися з нестачею боєприпасів, і це вже відчутно на полі бою. На його думку, загарбникам навряд чи вдасться вирішити кризу із постачанням.

Також аналітики ISW зазначали, що через дефіцит боєприпасів Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні