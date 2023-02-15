Есть ли у России недостаток вооружения: оценка ВСУ

У российской армии намечается тенденция к проблемам с запасами вооружения. Сейчас оккупанты не могут себе позволить обстреливать всю линию фронта, как это было прошлым летом.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
На вопрос, действительно ли у РФ наблюдается недостаток определенной техники и снарядов, Череватый отметил: "Я бы не сказал, что недостаток – у них намечается тенденция к проблемам с этим. Если летом они могли бить по нам 24/7, не жалея боеприпасов, то сейчас у них нет возможности по всей линии фронта".
При этом, по его словам, оккупанты интенсивно ведут огонь там, где они сосредотачивают главные удары. В настоящий момент враг "поливает" огнем Лиманское направление - более 300 обстрелов в сутки.
"То есть, на отдельных участках фронта они еще способны вести очень активный огонь, но мы также работаем по их логистике, чтобы им было труднее доставлять боеприпасы", - добавил представитель ВСУ.
Также он подчеркнул, что у РФ были большие запасы вооружения, в то время как Украине приходилось выискивать 122- и 152-миллиметровые снаряды.
"Но и у них запасы тоже не вечны, плюс, увеличилось плечо доставки, им придется их довозить из более дальних регионов", - подытожил Череватый.
Напомним, ранее эксперт в интервью РБК-Украина рассказал, что россияне действительно столкнулись с нехваткой боеприпасов, и это уже ощутимо на поле боя. По его мнению, захватчикам вряд ли удастся разрешить кризис со снабжением.
Также аналитики ISW отмечали, что из-за дефицита боеприпасов Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.