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Есть ли у России недостаток вооружения: оценка ВСУ

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (podul.ro)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

У российской армии намечается тенденция к проблемам с запасами вооружения. Сейчас оккупанты не могут себе позволить обстреливать всю линию фронта, как это было прошлым летом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

На вопрос, действительно ли у РФ наблюдается недостаток определенной техники и снарядов, Череватый отметил: "Я бы не сказал, что недостаток – у них намечается тенденция к проблемам с этим. Если летом они могли бить по нам 24/7, не жалея боеприпасов, то сейчас у них нет возможности по всей линии фронта".

При этом, по его словам, оккупанты интенсивно ведут огонь там, где они сосредотачивают главные удары. В настоящий момент враг "поливает" огнем Лиманское направление - более 300 обстрелов в сутки.

"То есть, на отдельных участках фронта они еще способны вести очень активный огонь, но мы также работаем по их логистике, чтобы им было труднее доставлять боеприпасы", - добавил представитель ВСУ.

Также он подчеркнул, что у РФ были большие запасы вооружения, в то время как Украине приходилось выискивать 122- и 152-миллиметровые снаряды.

"Но и у них запасы тоже не вечны, плюс, увеличилось плечо доставки, им придется их довозить из более дальних регионов", - подытожил Череватый.

Напомним, ранее эксперт в интервью РБК-Украина рассказал, что россияне действительно столкнулись с нехваткой боеприпасов, и это уже ощутимо на поле боя. По его мнению, захватчикам вряд ли удастся разрешить кризис со снабжением.

Также аналитики ISW отмечали, что из-за дефицита боеприпасов Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году.

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