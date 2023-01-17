Чи справді у Росії нестача боєприпасів: відповідь експерта

Російські окупанти дійсно стикнулися з нестачею боєприпасів, і це вже відчутно на полі бою. При цьому загарбникам навряд чи вдасться розв'язати кризу з їхнім постачанням.

За його словами, росіяни вже стикнулися з нестачею артилерійських снарядів, вона вже відчутна на фронті. Так, інтенсивність обстрілів з російського боку знизилася приблизно в п'ять разів.

"Уже цього року ми бачили, що противник застосовував боєприпаси 2022 року випуску. Тобто прямо з заводу вони потрапляють на фронт. Або запаси виснажені настільки, що лишився критичний ліміт. Або вони на таких відстанях зберігаються, що ще не встигли доїхати до фронту", - сказав експерт.

Кевлюк зазначив, що вже фіксується вилучення запасів боєприпасів зі складів Білорусі, але в них теж вони не колосальні. Так, за його словами, рано чи пізно це вікно можливостей закриється.

До того ж, він нагадав, що у Харківській області, на покинутих загарбниками, позиціях були знайдені міни, підписані корейською мовою. При цьому Північна Корея сказала, що вони нібито ніяк до цього не причетні.

Окрім того, експерт зазначив, що величезним джерелом постачання для Росії міг би стати Китай.

"Але те, що Сі Цзіньпін заявив, що не планує зустрічатися з президентом Російської Федерації, каже про те, що росіяни з Китаю не побачать не те, що снаряди, але й консерви. Призначення міністром закордонних справ Китаю колишнього посла в США абсолютно чітко про це каже", - сказав він.

Кевлюк додав, що Китай з точки зору східної філософії дав зрозуміти усьому світу, куди і як він рухається. До того ж, перед призначенням новий міністр в американському журналі оприлюднив свою програмну статтю на кшталт "чим я буду займатися на новій посаді". Так, за його словами, зі статті чітко зрозуміло, що в світі є дві супердержави, а не три.

З огляду на це, експерт вважає, що Росії не вдасться розв'язати кризи з постачанням боєприпасів. До того ж, Іран не розглядається, бо озброєний не тими калібрами.

"Вочевидь, Росія буде черпати ті запаси, які десь за Уралом зберігаються. Їх багато, вистачить на довго, але, по-перше, це величезне логістичне плече. Ешелон з Усурійська до європейської частини Росії їде днів 14, а з огляду на проблеми на російській залізниці - мабуть, і 20 днів. Далі перевантаження з залізниці на автотранспорт", - сказав він.

Окрім цього, час займе сортування і доставка на передову, а тут же працюють HIMARS. Тобто росіянам доводиться ще більше дрібнити партії, кудись ховати, переміщати. Кінець кінцем до вогневих позицій у належних кількостях та в належні терміни воно фізично потрапляти не може. Експерт вважає, що ЗСУ не будуть послабляти цей тиск.

"Один момент, який треба мати у фокусі - росіяни можуть накопичувати поза межами досяжності наших вогневих засобів запаси боєприпасів для проведення наступальної операції. Думаю, наша розвідка це аналізує. Якщо такі місця будуть виявлятися, то вони будуть уражатися. Поки що я не зустрічав інформації ні про те, що вони накопичують, ні про те, що знищуються", - додав він.

На питання чому боєприпаси можуть везти з Північної Кореї, якщо ближче довезти з-за Уралу, Кевлюк відповів, що Північна Корея та Росія мають спільний кордон.

"Є певні дефіцитні номенклатури боєприпасів, які або не виготовляються, або з якихось причин їх мало. І їх треба терміново десь взяти. Північній Кореї гроші потрібні завжди. Плюс, їм дуже цікаво отримати збройні технології", - додав він.