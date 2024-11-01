Чи є у росіян ресурси для наступу на Запоріжжя: оцінка експерта

"Сама загроза для Запоріжжя зараз відсутня. Якщо ми говоримо про окупацію. Для Запоріжжя найбільша загроза - це терор цивільного населення", - сказав Коваленко.

Однак, за його словами, у росіян є ресурс, щоб інтенсифікувати бойові дії в Запорізькій області. Перш за все, щоб повернути під свій контроль ті території, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ.

"Якщо їм це вдасться, то вони будуть відразу формувати напрямок на Оріхів, а також будуть намагатися сформувати напрямок на Гуляйполе. Ось це буде відбуватися. А от наступ на саме Запоріжжя, то достатньо ресурсу для такої операції у них просто немає", - зазначив експерт.