Чи є у росіян ресурси для наступу на Запоріжжя: оцінка експерта

У російських військ недостатньо ресурсів для наступу на Запоріжжя. Однак окупанти можуть інтенсифікувати бойові дії у Запорізькій області.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Сама загроза для Запоріжжя зараз відсутня. Якщо ми говоримо про окупацію. Для Запоріжжя найбільша загроза - це терор цивільного населення", - сказав Коваленко.
Однак, за його словами, у росіян є ресурс, щоб інтенсифікувати бойові дії в Запорізькій області. Перш за все, щоб повернути під свій контроль ті території, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ.
"Якщо їм це вдасться, то вони будуть відразу формувати напрямок на Оріхів, а також будуть намагатися сформувати напрямок на Гуляйполе. Ось це буде відбуватися. А от наступ на саме Запоріжжя, то достатньо ресурсу для такої операції у них просто немає", - зазначив експерт.
Нагадаємо, у жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю над Запоріжжям. Також окупанти посилили повітряні удари по місту, використовуючи керовані авіаційні бомби.
Днями в мережі з'явилась інформація про взяття під контроль російськими військамиселища Левадне у Запорізькій області. У ЗСУ підтвердили просування ворога на тому напрямку.
До того ж військові попередили про загрозу на південному фронті. Декілька співрозмовників РБК-Україна у військових та політичних колах побоюються, що окупанти можуть розпочати наступальні дії й в межах Запорізької області.
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