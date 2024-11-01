RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Есть ли у россиян ресурсы для наступления на Запорожье: оценка эксперта

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

У российских войск недостаточно ресурсов для наступления на Запорожье. Однако оккупанты могут интенсифицировать боевые действия в Запорожской области.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сама угроза для Запорожья сейчас отсутствует. Если мы говорим об оккупации. Для Запорожья самая большая угроза - это террор гражданского населения", - сказал Коваленко.

По его словам, у россиян есть ресурс, чтобы интенсифицировать боевые действия в Запорожской области. Прежде всего, чтобы вернуть под свой контроль те территории, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ.

"Если им это удастся, то они будут сразу формировать направление на Орехов, а также будут пытаться сформировать направление на Гуляйполе. Вот это будет происходить. А вот наступление на Запорожье, достаточно ресурса для такой операции у них просто нет", - отметил эксперт.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем. Также оккупанты усилили воздушные удары по городу, используя управляемые авиационные бомбы.

На днях в сети появилась информация о взятии под контроль российскими войсками поселка Левадное в Запорожской области. В ВСУ подтвердили продвижение врага в том направлении.

К тому же военные предупредили об угрозе на южном фронте. Несколько собеседников РБК-Украина в военных и политических кругах опасаются, что оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская областьВойна в Украине