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Чи є у росіян плани наступати на Київ з Білорусі: відповідь КМВА

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Київ, Середа 30 листопада 2022 16:18
Чи є у росіян плани наступати на Київ з Білорусі: відповідь КМВА Ілюстративне фото: у КМВА розповіли, чи росіяни мають плани наступати на Київ з Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не спостерігає формування ворожих ударних груп у прикордонних районах Білорусі, але загроза наступу зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка в ефірі телемарафону.

"На даний момент інформації про створення ударного угруповання для наступу з території Білорусі всіма видами розвідки не спостерігається. Особовий склад Збройних сил РФ знаходиться на полігонах Білорусі, де проходить бойова підготовка. Їхня кількість не змінюється протягом двох місяців - це приблизно 9 тисяч особового складу. Але загроза наступу з території Білорусі існує, вона не знімається з порядку денного", - зазначив Попко.

За його словами, сили оборони Києва перебувають у стані бойової готовності. Також проводиться злагодження органів управління.

"Окрім цього, нарощуються системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що російські окупанти намагатимуться захопити Київ, якщо у них буде така можливість, оскільки столиця все ще залишається метою агресора.

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