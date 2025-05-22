Чи є ризики, що Трамп скасує санкції проти Росії: думка експерта
Є серйозні ризики, що президент США Дональд Трамп почне поступово скасовувати санкції проти Росії.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів експерт, колишній радник президента України Олег Устенко.
На думку експерта, якщо Вашингтон і Москва все-таки почнуть працювати над якимось розширенням торгівлі, то питання посилення санкцій, насамперед, економічних, втратить актуальність. Крім того, у цьому разі виникне велика ймовірність скасування вже чинних санкцій.
"Є серйозні ризики, що Трамп почне поступово скасовувати санкції. Ті, які були введені не Конгресом і Сенатом, а ті, які приймалися presidential executive orders (виконавчий указ президента - ред.)", - зазначив Устенко.
Він також вважає, що таке скасування санкцій може бути поступовим.
"Спробує почати з дрібних, але показових. Потім подивиться, що відбувається, і вирішуватиме, чи можна рухатися до наступного скасування. Тобто буде пробувати скасовувати їх поступово", - додав екс-радник президента України.
Санкції США проти Росії
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.
Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.
Водночас після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня Трамп заявив, що не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.
Як пояснив Рубіо, Трамп вважає, що Росія може відмовитись від перемовин, якщо запровадити нові санкції.
Тим часом Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін протягом кількох днів не покаже прагнення до миру.
Раніше це законопроєкт внесли до Сенату сенатори Річард Блюменталь (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець).
Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт на розгляд і там. До того ж Трамп не зможе ветувати законопроєкт, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.
Сенатор також заявив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або "розгромом" російської економіки.
Як заявив ексрадник президента України Олег Устенко, у разі схвалення закону США Росія може втратити близько 150 млрд доларів, що становить майже 40% її бюджету.
Детальніше про те, чому Трамп блокує "пекельні" санкцій проти Росії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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