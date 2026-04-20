Чи є ризик оточення Сум? Сили оборони зробили важливу заяву на тлі чуток у мережі

В інтернеті почала поширюватися інформація про те, що Суми можуть опинитися в напівоточенні. Зокрема, журналістка ТСН Юлія Кирієнко написала, що там розпочалися активні штурми і це "найгірша ситуація".

Що каже військове командування

За словами Трегубова, жодні твердження ворога про загрозу напівоточення Сум не відповідають дійсності - ані на землі, ані на мапі.

"Безумовно, є фактор російських наступів, але станом на зараз у нашій зоні відповідальності росіяни настільки далекі від цього міста, настільки неглибоко зайшли на територію України і настільки неглибока їхня присутність у безпосередній близькості до кордону - що будь-які розповіді про можливості досягнення Сум зі Сходу не відповідають дійсності", - пояснює Віктор Трегубов.

Фото: Віктор Трегубов пояснив тривожні чутки про можливість "напівоточення Сум" (інфографіка РБК-Україна)

Яка ситуація на Сумщині зараз

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також прокоментував ситуацію в області.

За його словами, у прикордонній зоні Сумщини ворог намагається просочуватися через ранню зелень і посилює штурмові дії. Водночас прориву вглибину наразі немає.

Фото: яка ситуація на Сумщині зараз (скриншот DeepState)

"Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає. Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати", - керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.