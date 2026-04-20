Есть ли риск окружения Сум? Силы обороны сделали важное заявление на фоне слухов в сети

В интернете начала распространяться информация о том, что Сумы могут оказаться в полуокружении. В частности, журналистка ТСН Юлия Кириенко написала, что там начались активные штурмы и это "худшая ситуация".

Что говорит военное командование

По словам Трегубова, никакие утверждения врага об угрозе полуокружения Сум не соответствуют действительности - ни на земле, ни на карте.

"Безусловно, есть фактор российских наступлений, но по состоянию на сейчас в нашей зоне ответственности россияне настолько далеки от этого города, настолько неглубоко зашли на территорию Украины и настолько неглубокое их присутствие в непосредственной близости к границе - что любые рассказы о возможности достижения Сум с Востока не соответствуют действительности", - объясняет Виктор Трегубов.

Какая ситуация на Сумщине сейчас

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал ситуацию в области.

По его словам, в приграничной зоне Сумщины враг пытается просачиваться через раннюю зелень и усиливает штурмовые действия. В то же время прорыва вглубь пока нет.

"Бои сложные, прорыва врага вглубь, по состоянию на сейчас, нет. Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине, у врага значительные потери", - руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.