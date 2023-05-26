Чи є проблеми у банківській системі України: відповідь голови НБУ

"Ми не бачимо наразі суттєвих системних ризиків для банківської системи", - сказав він, зазначивши, що НБУ бачить ситуацію практично по кожному банку.

За його словами, банківська система підійшла до повномасштабного вторгнення "максимально готовою, якщо можна так сказати". Реформи, які відбулися в банківському секторі за останні 8 років зробили так, що банківська система була вичищена від неефективних банків.

Бізнес моделі банків зазнали змін, були відкалібровані так, щоб функціонувати максимально ефективно капітали були на достатньому рівні, ризик-менеджмент, так само корпоративне управління досить непогано себе проявило, додав голова НБУ.

"Загалом працюючи банківська система в умовах повномасштабного вторгнення - для нас це колосальна перевага в цій війні", - сказав він.