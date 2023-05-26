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Есть ли проблемы в банковской системе Украины: ответ главы НБУ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк постоянно общается с банками. НБУ не видит существенных системных рисков для банковской системы, которая прибыльна, устойчива, функционирует бесперебойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного канала "Мы - Украина".

"Мы не видим существенных системных рисков для банковской системы", - сказал он, отметив, что НБУ видит ситуацию практически по каждому банку.

По его словам, банковская система подошла к полномасштабному вторжению "максимально готовой, если можно так сказать". Реформы, состоявшиеся в банковском секторе за последние 8 лет, сделали так, что банковская система была вычищена от неэффективных банков.

Бизнес модели банков претерпели изменения, были откалиброваны так, чтобы функционировать максимально эффективно капиталы были на достаточном уровне, риск-менеджмент а также корпоративное управление довольно неплохо себя проявили, добавил глава НБУ.

"В целом работая банковская система в условиях полномасштабного вторжения - для нас это колоссальное преимущество в этой войне", - сказал он.

Напомним, для определения реального состояния банковского сектора НБУ начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Отметим, в 2023 году обанкротились лишь два мелких украинских банка . Всего сейчас работает 65 банков, которые показали рекордную прибыль за январь-апрель 2023 года.

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