Есть ли проблемы в банковской системе Украины: ответ главы НБУ

Национальный банк постоянно общается с банками. НБУ не видит существенных системных рисков для банковской системы, которая прибыльна, устойчива, функционирует бесперебойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного канала "Мы - Украина".

"Мы не видим существенных системных рисков для банковской системы", - сказал он, отметив, что НБУ видит ситуацию практически по каждому банку.

По его словам, банковская система подошла к полномасштабному вторжению "максимально готовой, если можно так сказать". Реформы, состоявшиеся в банковском секторе за последние 8 лет, сделали так, что банковская система была вычищена от неэффективных банков.

Бизнес модели банков претерпели изменения, были откалиброваны так, чтобы функционировать максимально эффективно капиталы были на достаточном уровне, риск-менеджмент а также корпоративное управление довольно неплохо себя проявили, добавил глава НБУ.

"В целом работая банковская система в условиях полномасштабного вторжения - для нас это колоссальное преимущество в этой войне", - сказал он.