Чи є план Б: до яких дій може вдатися Росія у війні ударів по енергетиці

За його словами, у росіян насправді залишився дуже обмежений арсенал дій.

"Вони фактично перестали вважати своїми пріоритетними цілями наші системи ППО, наші військові об'єкти. І так - вони влаштовують для нас гуманітарну катастрофу", - каже Кузан.

Він пояснив, ворог розраховує на постачання іранських ракет та дронів, оскільки хоче завдавати масованих ударів, щоб хоч якось встигнути спричинити гуманітарну кризу

"І тоді, за їхнім задумом, люди без води, без тепла та світла мають виходити на вулиці і вимагати від чинної влади припинити цю війну за будь-яку ціну. Це їхня звичайна тактика, яку вони застосовували і в Афганістані, і в Сирії. Ми ж усе це бачили. І тільки об Україну зламалася їхня тактика", - підкреслив Кузан.

Він акцентував, у арсеналі противника фактично більше нічого не залишиться.

"Вони будуть дострілювати свої ракети. Скільки їх у них буде - стільки вони й будуть стріляти. Вони могли б і усі вистріляти за один раз, але в них немає достатньої кількості саме пускових установок: літаків, кораблів - ракетоносіїв, установок наземного базування. Тому вони вистрілюють частину і готують наступну партію ракет", - вважає Кузан.

Цією кризою, звертає увагу радник Міноборони, росіяни лякають не лише наш народ, а й Захід.

"Бо нібито після того, як Україна буде в темряві, мільйони українських біженців просто заполонять європейські країни. Тоді місцеве населення буде незадоволене і просто повалить свої уряди. Цей розрахунок теж провалюється", - підсумував Кузан.

Нагадаємо, як раніше пояснили експерти, часті атаки на енергетичні об'єкти Києва та області можуть говорити про те, що Росія намагається "загасити" столицю України до Нового року.

Додамо, росіяни продовжують свій ракетний терор по об'єктах критичної інфраструктури України. Востаннє до масованого удару ракетами ворог вдався 16 грудня.

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