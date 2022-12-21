Есть ли план Б: к чему может прибегнуть Россия в войне ударов по энергетике

По его словам, у россиян действительно остался очень ограниченный арсенал действий.

"Они фактически перестали считать своими приоритетными целями наши системы ПВО, наши военные объекты. И да - они устраивают для нас гуманитарную катастрофу", - говорит Кузан.

Он объяснил, что враг рассчитывает на поставки иранских ракет и дронов, поскольку хочет наносить массированные удары, чтобы хоть как-то успеть повлечь за собой гуманитарный кризис.

"И тогда, по их замыслу, люди без воды, без тепла и света должны выходить на улицы и требовать от действующей власти прекратить эту войну любой ценой. Это их обычная тактика, которую они применяли и в Афганистане, и в Сирии. Мы ведь все это видели. И только об Украине сломалась их тактика", - подчеркнул Кузан.

Он акцентировал, что в арсенале противника фактически больше ничего не останется.

"Они будут достреливать свои ракеты. Сколько их у них будет - столько они и будут стрелять. Они могли бы и все выстрелять за один раз, но у них нет достаточного количества именно пусковых установок: самолетов, кораблей - ракетоносителей, установок наземного базирования. Поэтому они выстреливают часть и готовят следующую партию ракет", - считает Кузан.

Этим кризисом, обращает внимание советник Минобороны, россияне пугают не только наш народ, но и Запад.

"Ведь якобы после того, как Украина будет в темноте, миллионы украинских беженцев просто заполонят европейские страны. Тогда местное население будет недовольно и просто свергнет свои правительства. Этот расчет тоже проваливается", - подытожил Кузан.

Напомним, как ранее объяснили эксперты, частые атаки на энергетические объекты Киева и области могут говорить о том, что Россия пытается "потушить" столицу Украины до Нового года.

Добавим, россияне продолжают свой ракетный террор по объектам критической инфраструктуры Украины. В последний раз к массированному удару ракетами враг прибег 16 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.