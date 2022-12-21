RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли план Б: к чему может прибегнуть Россия в войне ударов по энергетике

Фото: Сергей Кузан (uscc.org.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Россияне рассчитывают, что массированными ракетными ударами испугают наш народ и принудят к определенным действиям. Оккупанты будут продолжать достреливать свой арсенал, но их тактика сломалась.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан.

По его словам, у россиян действительно остался очень ограниченный арсенал действий.

"Они фактически перестали считать своими приоритетными целями наши системы ПВО, наши военные объекты. И да - они устраивают для нас гуманитарную катастрофу", - говорит Кузан.

Он объяснил, что враг рассчитывает на поставки иранских ракет и дронов, поскольку хочет наносить массированные удары, чтобы хоть как-то успеть повлечь за собой гуманитарный кризис.

"И тогда, по их замыслу, люди без воды, без тепла и света должны выходить на улицы и требовать от действующей власти прекратить эту войну любой ценой. Это их обычная тактика, которую они применяли и в Афганистане, и в Сирии. Мы ведь все это видели. И только об Украине сломалась их тактика", - подчеркнул Кузан.

Он акцентировал, что в арсенале противника фактически больше ничего не останется.

"Они будут достреливать свои ракеты. Сколько их у них будет - столько они и будут стрелять. Они могли бы и все выстрелять за один раз, но у них нет достаточного количества именно пусковых установок: самолетов, кораблей - ракетоносителей, установок наземного базирования. Поэтому они выстреливают часть и готовят следующую партию ракет", - считает Кузан.

Этим кризисом, обращает внимание советник Минобороны, россияне пугают не только наш народ, но и Запад.

"Ведь якобы после того, как Украина будет в темноте, миллионы украинских беженцев просто заполонят европейские страны. Тогда местное население будет недовольно и просто свергнет свои правительства. Этот расчет тоже проваливается", - подытожил Кузан.

Напомним, как ранее объяснили эксперты, частые атаки на энергетические объекты Киева и области могут говорить о том, что Россия пытается "потушить" столицу Украины до Нового года.

Добавим, россияне продолжают свой ракетный террор по объектам критической инфраструктуры Украины. В последний раз к массированному удару ракетами враг прибег 16 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетикиВойна России против Украиныракетный удар