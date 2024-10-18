Чи є підстави давати тепло в будинки Києва та області: відповідь синоптика

Середньодобова температура повітря в Київській області найближчим часом може становити близько 8 градусів за Цельсієм і навіть дещо нижче. Проте надалі ймовірна тенденція до певного підвищення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.
"Якщо говоримо про синоптичні умови, які повинні бути для того, щоб було ввімкнення опалення, то це 8 градусів за Цельсієм (середньодобова температура) впродовж трьох днів і довше. І надалі - з тенденцією до зниження або утримання", - нагадала експерт.
Вона додала, що зараз у Київській області "якраз середньодобова температура... 8°С і навіть нижче", і протриматись на такому рівні вона може впродовж найближчих днів (орієнтовно - до 21 жовтня).
"Але надалі в нас якраз таки є тенденція до певного підвищення. І температура буде середньодобова десь близько 9 градусів може... У цих межах. Тому поки що опалювальний сезон - це суто індивідуально залежить від міської влади", - вважає синоптик.
Крім того, вона нагадала про тенденції останніх років.
"Якщо говорити в цілому про опалювальний сезон холодного періоду - тенденція останніх років нам говорить про те, що все частіше у нас цей період... Він скоротився. Принаймні десь на 10-15 днів", - розповіла Птуха.
Це пояснюється, зокрема, тим, що тепло восени "затримується" в Україні довше - внаслідок глобальних змін.
"Стає теплих періодів більше. І середньодобові температури, і середньомісячні температури в більшості останніх років - вище кліматичної норми (кліматична норма у нас розраховується зараз від 1991 по 2010-ті роки). Відповідно... зараз маємо такі значення, вищі від цієї норми. І це утримується впродовж останніх років", - підсумувала фахівець.
Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.
Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.
Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).
Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.
У Києві опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери розпочався з понеділка, 14 жовтня. Тепло підключають за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.
Станом на середу, 16 жовтня, до тепла у столиці вже було підключено 234 будівлі соціальної сфери.
Житлові будинки розпочнуть підключати тоді, коли середньодобова температура опуститься до +8°С впродовж трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.
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