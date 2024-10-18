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Есть ли основания давать тепло в дома Киева и области: ответ синоптика

Отопительный сезон для учреждений социальной сферы Киева стартовал 14 октября (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Среднесуточная температура воздуха в Киевской области в ближайшее время может составить около 8 градусов Цельсия и даже несколько ниже. Однако в дальнейшем вероятна тенденция к определенному повышению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Есть ли основания давать тепло в дома Киева и области

"Если говорим о синоптических условиях, которые должны быть для того, чтобы было включение отопления, то это 8 градусов по Цельсию (среднесуточная температура) в течение трех дней и дольше. И дальше - с тенденцией к снижению или удержанию", - напомнила эксперт.

Она добавила, что сейчас в Киевской области "как раз среднесуточная температура... 8°С и даже ниже", и продержаться на таком уровне она может на протяжении ближайших дней (ориентировочно - до 21 октября).

"Но в дальнейшем у нас как раз есть тенденция к определенному повышению. И температура будет среднесуточная где-то около 9 градусов может... В этих пределах. Поэтому пока что отопительный сезон - это сугубо индивидуально зависит от городских властей", - считает синоптик.

Кроме того, она напомнила о тенденциях последних лет.

"Если говорить в целом об отопительном сезоне холодного периода - тенденция последних лет нам говорит о том, что все чаще у нас этот период... Он сократился. По крайней мере, где-то на 10-15 дней", - рассказала Птуха.

Это объясняется, в частности, тем, что тепло осенью "задерживается" в Украине дольше - в результате глобальных изменений.

"Становится теплых периодов больше. И среднесуточные температуры, и среднемесячные температуры в большинстве последних лет - выше климатической нормы (климатическая норма у нас рассчитывается сейчас с 1991 по 2010-е годы). Соответственно... сейчас имеем такие значения, выше этой нормы. И это сохраняется на протяжении последних лет", - подытожила специалист.

 

Отопительный сезон в Украине

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

В Киеве отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы начался с понедельника, 14 октября. Тепло подключают по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

По состоянию на среду, 16 октября, к теплу в столице уже было подключено 234 здания социальной сферы.

Жилые дома начнут подключать тогда, когда среднесуточная температура опустится до +8°С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Читайте также, в каких населенных пунктах Украины уже стартовал отопительный сезон и когда тепло поступит в дома местных жителей.

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