Чи є ознаки підготовки РФ до застосування ядерної зброї: відповідь Пентагону

Що передувало

Позавчора, 6 травня, Міноборони РФ повідомило про початок підготовки до проведення навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.

США відреагували на загрозливу риторику Кремля. У Вашингтоні порадили Володимиру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.

У той же час, аналітики ISW зазначили, що Росія часто використовувала такі загрози за час повномасштабного вторгнення в Україну з метою змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву.

Детальніше про те, навіщо РФ планує ядерні навчання – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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