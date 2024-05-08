Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона

Что предшествовало

Позавчера, 6 мая, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к проведению учений с применением нестратегического ядерного оружия.

США отреагировали на угрожающую риторику Кремля. В Вашингтоне посоветовали Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

В то же время, аналитики ISW отметили, что Россия часто использовала такие угрозы за время полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.

Детальнее о том, зачем РФ планирует ядерные учения - читайте в материале РБК-Украина.

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