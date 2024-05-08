Чи є ознаки підготовки РФ до застосування ядерної зброї: відповідь Пентагону

Фото: у Пентагоні прокоментували підготовку росіян до ядерних випробувань (Getty Images)

Станом на 7 травня у Пентагоні не спостерігають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеобрифінг заступника речника Пентагону Сабріни Сінгх.