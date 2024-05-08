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Чи є ознаки підготовки РФ до застосування ядерної зброї: відповідь Пентагону

Середа 08 травня 2024 03:30
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Чи є ознаки підготовки РФ до застосування ядерної зброї: відповідь Пентагону Фото: у Пентагоні прокоментували підготовку росіян до ядерних випробувань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Станом на 7 травня у Пентагоні не спостерігають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеобрифінг заступника речника Пентагону Сабріни Сінгх.

"Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", - заявила Сінгх.

При цьому вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.

Що передувало

Позавчора, 6 травня, Міноборони РФ повідомило про початок підготовки до проведення навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.

США відреагували на загрозливу риторику Кремля. У Вашингтоні порадили Володимиру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.

У той же час, аналітики ISW зазначили, що Росія часто використовувала такі загрози за час повномасштабного вторгнення в Україну з метою змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву.

Детальніше про те, навіщо РФ планує ядерні навчання – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Пентагон Ядерна зброя Ядерні випробування
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