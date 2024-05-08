Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона

Фото: в Пентагоне прокомментировали подготовку россиян к ядерным испытаниям (Getty Images)

По состоянию на 7 мая в Пентагоне не наблюдают признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие даже в учебных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобрифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.