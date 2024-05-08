Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона
По состоянию на 7 мая в Пентагоне не наблюдают признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие даже в учебных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобрифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", - заявила Сингх.
При этом она подчеркнула, что Соединенные Штаты считают решение России провести учения по отработке применения нестратегических ядерных вооружений "совершенно безответственным" и таким, которое потенциально угрожает мировой безопасности.
Что предшествовало
Позавчера, 6 мая, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к проведению учений с применением нестратегического ядерного оружия.
США отреагировали на угрожающую риторику Кремля. В Вашингтоне посоветовали Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.
В то же время, аналитики ISW отметили, что Россия часто использовала такие угрозы за время полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.
Детальнее о том, зачем РФ планирует ядерные учения - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.