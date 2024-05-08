ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона

Среда 08 мая 2024 03:30
UA EN RU
Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона Фото: в Пентагоне прокомментировали подготовку россиян к ядерным испытаниям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 7 мая в Пентагоне не наблюдают признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие даже в учебных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобрифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", - заявила Сингх.

При этом она подчеркнула, что Соединенные Штаты считают решение России провести учения по отработке применения нестратегических ядерных вооружений "совершенно безответственным" и таким, которое потенциально угрожает мировой безопасности.

Что предшествовало

Позавчера, 6 мая, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к проведению учений с применением нестратегического ядерного оружия.

США отреагировали на угрожающую риторику Кремля. В Вашингтоне посоветовали Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

В то же время, аналитики ISW отметили, что Россия часто использовала такие угрозы за время полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.

Детальнее о том, зачем РФ планирует ядерные учения - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Ядерное оружие Ядерные испытания
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену