Чи є нові загрози для Куп'янська і які там "перспективи" у росіян до кінця року: думка експерта

Минулого тижня командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення оборони та застосування резервів на Куп'янському напрямку, оскільки росіяни намагаються намацати слабке місце в обороні українських військ. Найбільш гаряча точка - район села Синьківка.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко не бачить для Куп'янська якихось нових загроз. За його словами, росіяни ще з літа хочуть зайняти Синьківку, отримавши плацдарм на Куп'янськ, але безуспішно. Нині вони змушені задіяти сили з Лиманського напряму під Авдіївкою.

"Російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути настільки сильно, як минулого літа. Це дозволить нам перерозподіляти ресурс, наприклад, більше на Куп'янськ, щоб у разі потреби посилити оборону. На Куп'янському напрямку, за який відповідає група військ "Захід", звичайно, намагатимуться прорвати наші рубежі, але я не бачу жодних особливих перспектив до кінця року", - зазначив експерт.

Спроби наступу росіян

Нагадаємо, на початку жовтня окупанти посилили атаки у районі Авдіївки. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначають українські військові, окупанти намагаються оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила мінімум 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Також загарбники знову відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни намагаються вийти до річки Оскіл. На цій лінії тривають запеклі бої.

Окрім того, нещодавно у ЗСУ повідомляли, що російські окупанти шукають "слабину в обороні" українських військ поблизу Куп'янська. Загарбники хочуть знову захопити місто.