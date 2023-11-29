Есть ли новые угрозы для Купянска и какие там "перспективы" у россиян до конца года: мнение эксперта

На прошлой неделе командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении обороны и применении резервов на Купянском направлении, поскольку россияне пытаются нащупать слабое место в обороне украинских войск. Наиболее горячая точка - район села Синьковка.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко не видит для Купянска каких-либо новых угроз. По его словам, россияне еще с лета хотят занять Синьковку, получив плацдарм на Купянск, но безуспешно. В настоящее время они вынуждены задействовать силы с Лиманского направления под Авдеевкой.

"Российская группа войск "Центр" будет ослаблена и не сможет давить настолько сильно, как прошлым летом. Это позволит нам перераспределять ресурс, например, больше на Купянск, чтобы в случае необходимости усилить оборону. На Купянском направлении, за которое отвечает группа войск "Запад", конечно, постараются прорвать наши рубежи, но я не вижу никаких особых перспектив до конца года", - отметил эксперт.

Попытки наступления россиян

Напомним, в начале октября оккупанты усилили атаки в районе Авдеевки. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечают украинские военные, оккупанты пытаются окружить Авдеевку, но ВСУ держат оборону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла минимум 10 тысяч солдат в этом направлении.

Также захватчики снова возобновили штурмы на Лимано-Купянском направлении. Россияне пытаются выйти к реке Оскол. На этой линии продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, недавно в ВСУ сообщали, что российские оккупанты ищут "слабину в обороне" украинских войск вблизи Купянска. Захватчики хотят снова захватить город.