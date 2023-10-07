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Чи є можливість евакуювати українців із Ізраїлю: відповідь посла

Тель-Авів, Субота 07 жовтня 2023 17:18
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Чи є можливість евакуювати українців із Ізраїлю: відповідь посла Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Наразі немає технічної можливості для евакуації громадян України з території Ізраїлю через атаки терористів ХАМАС. Але, можливо, ізраїльські силовики повністю візьмуть ситуацію до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука на телемарафоні.

За його словами, надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Він також нагадав, що у Секторі Газа проживають близько 1000 українців, які стоять на консульському обліку.

Також кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, оскільки їхні рейси з Ізраїлю скасували, і вони бояться повертатися до південних районів. Наразі їм сплатили проживання у готелях Тель-Авіва.

"Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися", - додав Корнійчук.

Він також висловив сподівання на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.

Нагадаємо, вдень повідомлялося, що внаслідок атак ХАМАСу на Ізраїль серед загиблих немає громадян України. При цьому українців просять стежити за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

Усі подробиці масштабної ескалації - в онлайні РБК-Україна.

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