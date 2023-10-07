Чи є можливість евакуювати українців із Ізраїлю: відповідь посла

Наразі немає технічної можливості для евакуації громадян України з території Ізраїлю через атаки терористів ХАМАС. Але, можливо, ізраїльські силовики повністю візьмуть ситуацію до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука на телемарафоні.

За його словами, надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Він також нагадав, що у Секторі Газа проживають близько 1000 українців, які стоять на консульському обліку.

Також кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, оскільки їхні рейси з Ізраїлю скасували, і вони бояться повертатися до південних районів. Наразі їм сплатили проживання у готелях Тель-Авіва.

"Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися", - додав Корнійчук.

Він також висловив сподівання на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.