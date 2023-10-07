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Обстріли Ізраїля. МЗС звернулося до українців, які опинилися в небезпеці

Єрусалим, Субота 07 жовтня 2023 11:53
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Обстріли Ізраїля. МЗС звернулося до українців, які опинилися в небезпеці Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям в Ізраїлі, які опинилися у зоні бойових дій, дали рекомендації. Громадян України закликали дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Ізраїлі в Facebook та речника МЗС Олега Ніколенка.

Українців попередили, що у разі обстрілів може бути активована сирена. Тоді необхідно оперативно спуститися в укриття чи бомбосховище.

"Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

Для отримання додаткової інформації потрібно слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації українцям необхідно звернутися до Посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.

Чи є постраждалі серед українців

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що українців немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Українське посольство перебуває на контакті з місцевою владою.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектора Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет та снарядів, обстріл продовжується.

ХАМАС проник у населені пункти на півдні Ізраїлю, відомо про понад 30 полонених ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Золоті Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об'єкти ХАМАС.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.

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