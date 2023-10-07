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Есть ли возможность эвакуировать украинцев из Израиля: ответ посла

Тель-Авів, Суббота 07 октября 2023 17:18
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Есть ли возможность эвакуировать украинцев из Израиля: ответ посла Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

На данный момент нет технической возможности для эвакуации граждан Украины с территории Израиля из-за атак террористов ХАМАС. Но, возможно, израильские силовики полностью возьмут ситуацию до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Израиле Евгения Корнийчука на телемарафоне.

По его словам, поступают обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Он также напомнил, что в Секторе Газа проживают около 1000 украинцев, которые стоят на консульском учете.

Также несколько семей обратились за помощью к дипломатам, поскольку их рейсы из Израиля отменили, и они боятся возвращаться в южные районы. Сейчас им оплатили проживание в гостиницах Тель-Авива.

"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как раньше сказал президент и посольство по этому поводу давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, которые поступают от местного правительства и четко их придерживаться", - добавил Корнийчук.

Он также выразил надежду на то, что власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру.

Напомним, днем сообщалось, что в результате атак ХАМАС на Израиль среди погибших нет граждан Украины. При этом украинцев просят следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

Все подробности масштабной эскалации - в онлайне РБК-Украина.

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