Есть ли возможность эвакуировать украинцев из Израиля: ответ посла

На данный момент нет технической возможности для эвакуации граждан Украины с территории Израиля из-за атак террористов ХАМАС. Но, возможно, израильские силовики полностью возьмут ситуацию до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Израиле Евгения Корнийчука на телемарафоне.

По его словам, поступают обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Он также напомнил, что в Секторе Газа проживают около 1000 украинцев, которые стоят на консульском учете.

Также несколько семей обратились за помощью к дипломатам, поскольку их рейсы из Израиля отменили, и они боятся возвращаться в южные районы. Сейчас им оплатили проживание в гостиницах Тель-Авива.

"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как раньше сказал президент и посольство по этому поводу давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, которые поступают от местного правительства и четко их придерживаться", - добавил Корнийчук.

Он также выразил надежду на то, что власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру.