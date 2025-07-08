Чи є в морях носії "Калібрів": у ВМС дали відповідь

У Чорному та Азовському морях наразі, 8 липня, немає ворожих кораблів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України.

"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - повідомили у ВМС України.

Також повідомляється, що минулої доби в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - сім кораблів, з яких шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

а до Азовського моря - шість кораблів, з яких один прямував із протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), відключаючи автоматичну ідентифікацію", - підкреслили у ВМС України.