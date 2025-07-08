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Чи є в морях носії "Калібрів": у ВМС дали відповідь

Вівторок 08 липня 2025 06:43
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Чи є в морях носії "Калібрів": у ВМС дали відповідь Фото: у Чорному морі немає носіїв "Калібрів" (youtube)
Автор: Марія Рагуткіна

У Чорному та Азовському морях наразі, 8 липня, немає ворожих кораблів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України.

"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - повідомили у ВМС України.

Також повідомляється, що минулої доби в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - сім кораблів, з яких шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • а до Азовського моря - шість кораблів, з яких один прямував із протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), відключаючи автоматичну ідентифікацію", - підкреслили у ВМС України.

Чи є в морях носії &quot;Калібрів&quot;: у ВМС дали відповідь

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія минулої доби, 7 липня, втратила 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили: три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи і не тільки.

Згідно з даними ISW, російські війська просунулися на кількох напрямках: на півночі Сумської області та в районі Новопавлівки, Торецька і Покровська.

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