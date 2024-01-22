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Чи є брак кадрів в українській поліції: відповідь голови Нацполу

Фото: голова Національної поліції України Іван Виговський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

В Україні не вистачає патрульних поліцейських. Некомплект складає понад 20%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Виговський.

"У нас не вистачає патрульних поліцейських - некомплект більше 20%. І загальний некомплект - 17,5%. Цифра є сталою, ми розуміємо, що необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс, тому зараз проводимо мінімальну кількість конкурсів, і набираємо за крайньою необхідністю", - зазначив він.

Виговський додав, що якщо будуть питання задіяння на фронті більшої кількості поліцейських, тоді буде проводитись поповнення лав Нацполіції.

"Поки ми працюємо в 98 тисячах, так було і до війни", - констатував він.

Мобілізація в Україні

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію. Документ розглядався у Комітеті з питань нацбезпеки разом із Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ. У законопроекті, зокрема, пропонувалася мобілізувати поліцейських. Як раніше заявляв глава МВС Ігор Клименко, якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись.

Як раніше повідомлялося, в Раді заявили, що парламент у першому читанні мав розглянути законопроект 11 січня. Пізніше документ повернули на доопрацювання і офіційно відкликали з Ради.

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