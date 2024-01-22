Есть ли нехватка кадров в украинской полиции: ответ главы Нацпола

"У нас не хватает патрульных полицейских - некомплект более 20%. И общий некомплект - 17,5%. Цифра является постоянной, мы понимаем, что необходимо пополнять мобилизационный ресурс, поэтому сейчас проводим минимальное количество конкурсов, и набираем по крайней необходимости", - отметил он.

Выговский добавил, что если будут вопросы задействования на фронте большего количества полицейских, тогда будет проводиться пополнение рядов Нацполиции.

"Пока мы работаем в 98 тысячах, так было и до войны", - констатировал он.

Мобилизация в Украине

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ. В законопроекте, в частности, предлагалась мобилизовать полицейских. Как ранее заявлял глава МВД Игорь Клименко, если ситуация в стране будет ухудшаться, правоохранители будут готовы стать к оружию и мобилизоваться.

Как ранее сообщалось, в Раде заявили, что парламент в первом чтении должен был рассмотреть законопроект 11 января. Позже документ вернули на доработку и официально отозвали из Рады.