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Есть ли нехватка кадров в украинской полиции: ответ главы Нацпола

Фото: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Украине не хватает патрульных полицейских. Некомплект составляет более 20%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"У нас не хватает патрульных полицейских - некомплект более 20%. И общий некомплект - 17,5%. Цифра является постоянной, мы понимаем, что необходимо пополнять мобилизационный ресурс, поэтому сейчас проводим минимальное количество конкурсов, и набираем по крайней необходимости", - отметил он.

Выговский добавил, что если будут вопросы задействования на фронте большего количества полицейских, тогда будет проводиться пополнение рядов Нацполиции.

"Пока мы работаем в 98 тысячах, так было и до войны", - констатировал он.

Мобилизация в Украине

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ. В законопроекте, в частности, предлагалась мобилизовать полицейских. Как ранее заявлял глава МВД Игорь Клименко, если ситуация в стране будет ухудшаться, правоохранители будут готовы стать к оружию и мобилизоваться.

Как ранее сообщалось, в Раде заявили, что парламент в первом чтении должен был рассмотреть законопроект 11 января. Позже документ вернули на доработку и официально отозвали из Рады.

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