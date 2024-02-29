Чи є в Білорусі російські війська для вторгнення в Україну: відповідь прикордонників

"Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни, здійснити вторгнення", - сказав Демченко.

Він нагадав, що раніше Росія вивела свої підрозділи, які знаходилися на території Білоусі. Це могло бути від 10 до 12 тисяч особового складу, які знаходилися на білоруських полігонах, проходили підготовку, навчання.

"І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угрупування російських військ, яке могло б становити загрозу для України", - додав Демченко.

Російські війська в Білорусі

Нагадаємо, у лютому 2022 року російська армія вторглася в Україну у тому числі з території Білорусі. Потім російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенка та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять з 2022 року.