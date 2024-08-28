Чи дозволила мобілізація змінити ситуацію на фронті: відповідь Подоляка

Мобілізація дозволила провести подекуди деякі ротаційні заходи й покращила систему підрахунку людей, на яких "можна розраховувати". Водночас вона все одно потребує внесення корективів.

Як пояснив Подоляк, у випадку мобілізації не варто очікувати на швидкий результат, оскільки процес потребує внесення корективів, чи вибудовування інакшої логістики. Втім, наразі ж вона виглядає більш потужно та привабливо з організаційної точки зору, а також дозволяє більш якісно планувати.

"Чи це (мобілізація, - ред.) може зупинити Росію в повному обсязі? Росія і так зупинена. Ми маємо просування Російської Федерації виключно на Донецькому напрямку, але це, тому що вона сконцентрувала все боєздатне, що в неї на сьогодні є", - зауважив радник голови ОП.

За словами Подоляка, якщо "прибрати" дефіцит артилерії, тактичної авіації, РЕБів й дронів, тоді "ситуація буде виглядатиме інакшою".

Мобілізація в Україні

18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий комплексний закон про мобілізацію. Закон, зокрема, передбачає оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років, таких як номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та електронна пошта. Громадяни мали виконати це оновлення до 16 липня включно. В іншому випадку їм загрожують штрафи або отримання повісток поштою.

Більш детально про можливі штрафи і процедуру надсилання повісток поштою читайте в матеріалі РБК-Україна.