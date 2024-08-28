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Позволила ли мобилизация изменить ситуацию на фронте: ответ Подоляка

Среда 28 августа 2024 18:34
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Позволила ли мобилизация изменить ситуацию на фронте: ответ Подоляка Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мобилизация позволила провести кое-где некоторые ротационные мероприятия и улучшила систему подсчета людей, на которых "можно рассчитывать". В то же время она все равно требует внесения коррективов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в комментарии Youtube-канала РБК-Украина.

Как пояснил Подоляк, в случае мобилизации не стоит ожидать быстрого результата, поскольку процесс требует внесения коррективов, или выстраивания иной логистики. Впрочем, пока же она выглядит более мощно и привлекательно с организационной точки зрения, а также позволяет более качественно планировать.

"Может ли это (мобилизация, - ред.) остановить Россию в полном объеме? Россия и так остановлена. Мы имеем продвижение Российской Федерации исключительно на Донецком направлении, но это, потому что она сконцентрировала все боеспособное, что у нее на сегодня есть", - отметил советник председателя ОП.

По словам Подоляка, если "убрать" дефицит артиллерии, тактической авиации, РЭБов и дронов, тогда "ситуация будет выглядеть иначе".

Мобилизация в Украине

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый комплексный закон о мобилизации. Закон, в частности, предусматривает обновление военно-учетных данных для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, таких как номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и электронная почта. Граждане должны были выполнить это обновление до 16 июля включительно. В противном случае им грозят штрафы или получение повесток по почте.

Более подробно о возможных штрафах и процедуре отправки повесток по почте читайте в материале РБК-Украина.

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Офис президента
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