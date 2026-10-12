Чи доведеться платити за вхід у метро Києва під час жовтої тривоги: відповідь метрополітену

Чи скасують безкоштовний вхід у метро під час тривог

У метрополітені зазначили, що відповідно до протоколу Ради оборони Києва від 14 травня 2022 року № 10 забезпечують вільний і безоплатний прохід населення на станції для укриття під час тривоги.

Водночас підприємство не отримувало офіційних доручень щодо скасування безкоштовного входу під час повітряної тривоги жовтого рівня. При цьому у метрополітені не уточнили, чи взагалі відповідні органи напрацьовують подібні зміни.

Зараз 46 підземних станцій цілодобово працюють як укриття, куди містяни можуть пройти без оплати.

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Нагадаємо, що раніше у ЗМІ поширювали інформацію про те, що начебто у Києві розглядають можливість скасувати безкоштовний вхід під час "жовтої" тривоги, оскільки практично неможливо відрізнити, хто з людей йде в укриття, а хто - скористається транспортом.