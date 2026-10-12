Придется ли платить за вход в метро Киева во время желтой тревоги: ответ метрополитена

"Киевский метрополитен" не получал указаний отменить бесплатный вход во время "желтой" тревоги. Ранее в СМИ писали о возможных изменениях.
Об этом РБК-Украина сообщили в КП "Киевский метрополитен".
В метрополитене отметили, что согласно протоколу Совета обороны Киева от 14 мая 2022 г. № 10 обеспечивают свободный и бесплатный проход населения на станции для укрытия во время тревоги.
В то же время предприятие не получало официальных поручений по отмене бесплатного входа во время воздушной тревоги желтого уровня. При этом в метрополитене не уточнили, вообще ли соответствующие органы нарабатывают подобные изменения.
Сейчас 46 подземных станций круглые сутки работают как укрытие, куда горожане могут пройти без оплаты.
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Напомним, что ранее в СМИ распространяли информацию о том, что в Киеве якобы рассматривают возможность отменить бесплатный вход во время "желтой" тревоги, поскольку практически невозможно отличить, кто из людей идет в укрытие, а кто - воспользуется транспортом.
Читайте также о том, что в сентябре Кабмин ввел разделение воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровень в зависимости от типа угрозы. Он также изменил требования к работе предприятий и учебных заведений во время тревог. Компании сами могут решать, работать ли во время "желтой" тревоги.
Ранее мы писали о том, что в начале октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зеленая ветка метро может возобновить движение по Южному мосту во время "желтой" тревоги, однако только после экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов.