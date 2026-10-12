Придется ли платить за вход в метро Киева во время желтой тревоги: ответ метрополитена

Отменят ли бесплатный вход в метро во время тревог

В метрополитене отметили, что согласно протоколу Совета обороны Киева от 14 мая 2022 г. № 10 обеспечивают свободный и бесплатный проход населения на станции для укрытия во время тревоги.

В то же время предприятие не получало официальных поручений по отмене бесплатного входа во время воздушной тревоги желтого уровня. При этом в метрополитене не уточнили, вообще ли соответствующие органы нарабатывают подобные изменения.

Сейчас 46 подземных станций круглые сутки работают как укрытие, куда горожане могут пройти без оплаты.

Читайте также: Зеленая ветвь метро Киева продолжит ходить в тревогу, но есть условие, - Кличко

Напомним, что ранее в СМИ распространяли информацию о том, что в Киеве якобы рассматривают возможность отменить бесплатный вход во время "желтой" тревоги, поскольку практически невозможно отличить, кто из людей идет в укрытие, а кто - воспользуется транспортом.