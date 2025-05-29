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Чи достатньо у Росії сил для нового наступу в Сумській області: відповідь ДПСУ

Фото: спікер ДПСУ Андрій Демченко (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області. На даний час їх достатньо для наступу в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів - і по особовому складу, і по техниці - в межах Курської області", - розповів він.

Зокрема, за словами спікера, накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити Сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області. 

"Тому ворог і продовжує їх тримати. Бачимо періодично певну зміну кількості і ворожих військовослужбовців, і власне, техніки на цьому напрямку. Але, знову ж таки, у ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії і по відношенню до нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України", - констатував Демченко.

Ситуація в Сумській області

27 травня президент Володимир Зеленський зазначав, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області і підготувати наступальні дії на Сумську область.

Крім того, 28 травня німецьке видання Spiegel повідомило, що український президент Володимир Зеленський терміново повертається з Німеччини через наступ Росії на Сумщині. Однак, поінформоване джерело РБК-Україна спростувало цю інформацію.

До того ж повідомлення Spiegel заперечив і радник президента Дмитро Литвин. Він порадив виданню ретельніше перевіряти інформацію.

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