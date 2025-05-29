Достаточно ли у России сил для нового наступления в Сумской области: ответ ГПСУ

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств - и по личному составу, и по технике - в пределах Курской области", - рассказал он.

В частности, по словам спикера, накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась и пробовала вытеснить Силы обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области.

"Поэтому враг и продолжает их держать. Видим периодически определенное изменение количества и вражеских военнослужащих, и собственно, техники на этом направлении. Но, опять же, у врага там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действия и по отношению к нашей границе, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", - констатировал Демченко.