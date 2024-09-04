Чи достатньо ППО у Львові: що про це кажуть в ОВА

Іваніцький відповідаючи на питання РБК-Україна, щодо того, чи достатньо ППО у Львівській області зауважив, що систем ніколи не буде достатньо.

"Достатньо ніколи не буде. Про це ми вже спілкувалися зі спеціалістами. Беремо Ізраїль з "Залізним куполом" і його територію, але й туди прилітає. А у нас територія України велика, тому достатності немає", - сказав він.

Водночас начальник управління зазначив, що сили протиповітряної оборони гарно відпрацювали по ворожих цілях.

"Треба віддати належне нашим силам ППО, вогневим групам. За інформацією ПвК "Захід", на їхній території 9 з 9 "Шахедів" збито, 2 з 4 ракет збито. На жаль, "Кинджали" прилетіли. Звісно, недостатньо, але над цим і держава, і уряд, я думаю, працюють", - підсумував він.