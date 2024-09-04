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Чи достатньо ППО у Львові: що про це кажуть в ОВА

Львів, Середа 04 вересня 2024 19:16
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Чи достатньо ППО у Львові: що про це кажуть в ОВА Фото: росіяни атакували Львів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Достатньо протиповітряної оборони ніколи не буде. Однак сили ППО гарно відпрацювали по ворожих цілях.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив начальник управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської ОДА Віктор Іваніцький.

Іваніцький відповідаючи на питання РБК-Україна, щодо того, чи достатньо ППО у Львівській області зауважив, що систем ніколи не буде достатньо.

"Достатньо ніколи не буде. Про це ми вже спілкувалися зі спеціалістами. Беремо Ізраїль з "Залізним куполом" і його територію, але й туди прилітає. А у нас територія України велика, тому достатності немає", - сказав він.

Водночас начальник управління зазначив, що сили протиповітряної оборони гарно відпрацювали по ворожих цілях.

"Треба віддати належне нашим силам ППО, вогневим групам. За інформацією ПвК "Захід", на їхній території 9 з 9 "Шахедів" збито, 2 з 4 ракет збито. На жаль, "Кинджали" прилетіли. Звісно, недостатньо, але над цим і держава, і уряд, я думаю, працюють", - підсумував він.

Росія обстріляла Львів

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська здійснили обстріл Львова. У місті пошкоджено в результаті ворожої атаки постраждали школи та медустанови.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу Львова семеро людей загинули.

Мало того, в місті постраждало понад 50 людей. Наразі у місті завершено аварійно-рятувальні роботи. Працівники ДСНС змогли врятувати 12 людей.

Зауважимо, що навіть у Польщі відреагували на удар Росії по Львову. Зокрема прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував допомогу у відновленні історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки.

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