Достаточно ли ПВО во Львове: что об этом говорят в ОВА
Достаточно противовоздушной обороны никогда не будет. Однако силы ПВО хорошо отработали по вражеским целям.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Львовской ОГА Виктор Иваницкий.
Иваницкий, отвечая на вопрос РБК-Украина, относительно того, достаточно ли ПВО во Львовской области отметил, что систем никогда не будет достаточно.
"Достаточно никогда не будет. Об этом мы уже общались со специалистами. Берем Израиль с "Железным куполом" и его территорию, но и туда прилетает. А у нас территория Украины большая, поэтому достаточности нет", - сказал он.
В то же время начальник управления отметил, что силы противовоздушной обороны хорошо отработали по враждебным целям.
"Надо отдать должное нашим силам ПВО, огневым группам. По информации ППК "Запад", на их территории 9 из 9 "Шахедов" сбиты, 2 из 4 ракет сбиты. К сожалению, "Кинжалы" прилетели. Конечно, недостаточно, но над этим и государство, и правительство, я думаю, работают", - подытожил он.
Россия обстреляла Львов
Напомним, что сегодня ночью российские войска совершили обстрел Львова. В городе повреждены в результате вражеской атаки пострадали школы и медучреждения.
Известно, что в результате обстрела Львова семь человек погибли.
Более того, в городе пострадало более 50 человек. В настоящее время в городе завершены аварийно-спасательные работы. Работники ГСЧС смогли спасти 12 человек.
Отметим, что даже в Польше отреагировали на удар России по Львову. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск предложил помощь в восстановлении исторических зданий, пострадавших в результате российской атаки.
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