Чи досі в Раді існує монобільшість "Слуги народу": відповідь Стефанчука

Стефанчук зазначив, що фракція зберігає необхідну кількість народних депутатів для монобільшості - понад 226.

За його словами, те, що окремі народні обранці з фракції не підтримують певні рішення, є проявом їхньої особистої парламентської позиції. Водночас у ряді випадків "Слуга народу" голосує разом з "Європейською солідарністю", "Голосом", "Довірою", "За майбутнє", чи "За життя і мир" - усе залежить від конкретного питання.

"Ми проходимо по кожному законопроекту. І ми не просто його вносимо в зал. Ми чітко розуміємо, орієнтовно, скільки голосів буде, скільки часу це займе. Тому що спланованість роботи парламенту дуже важлива для того, щоб ми приймали ті закони, які потрібні для країни. І парламент з цим справляється", - додав він.

Голова парламенту додав, що попри четвертий рік повномасштабної війни - Рада продовжує працювати: ухвалює рішення, дозволяє дискутувати, залишається відкритою для журналістів й не тільки.

"Саме це і називається парламентаризм", - пояснив Стефанчук.