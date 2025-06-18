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Чи досі в Раді існує монобільшість "Слуги народу": відповідь Стефанчука

Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Сьогодні у фракції "Слуга народу" перебуває 231 народний депутат, що дозволяє зберігати "монобільшість" у Верховній Раді.

Про це розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук у великому інтерв'ю РБК-Україна.

 

Стефанчук зазначив, що фракція зберігає необхідну кількість народних депутатів для монобільшості - понад 226.  

За його словами, те, що окремі народні обранці з фракції не підтримують певні рішення, є проявом їхньої особистої парламентської позиції. Водночас у ряді випадків "Слуга народу" голосує разом з "Європейською солідарністю", "Голосом", "Довірою", "За майбутнє", чи "За життя і мир" - усе залежить від конкретного питання. 

"Ми проходимо по кожному законопроекту. І ми не просто його вносимо в зал. Ми чітко розуміємо, орієнтовно, скільки голосів буде, скільки часу це займе. Тому що спланованість роботи парламенту дуже важлива для того, щоб ми приймали ті закони, які потрібні для країни. І парламент з цим справляється", - додав він. 

Голова парламенту додав, що попри четвертий рік повномасштабної війни - Рада продовжує працювати: ухвалює рішення, дозволяє дискутувати, залишається відкритою для журналістів й не тільки. 

"Саме це і називається парламентаризм", - пояснив Стефанчук. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що команда президента Володимира Зеленського ймовірно попрощається з брендом "Слуга народу" до майбутніх виборів.

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