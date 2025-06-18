До сих пор ли в Раде существует монобольшинство "Слуги народа": ответ Стефанчука

Стефанчук отметил, что фракция сохраняет необходимое количество народных депутатов для монобольшинства - более 226.

По его словам, то, что отдельные народные избранники из фракции не поддерживают определенные решения, является проявлением их личной парламентской позиции. В то же время в ряде случаев "Слуга народа" голосует вместе с "Европейской солидарностью", "Голосом", "Доверием", "За будущее", или "За жизнь и мир" - все зависит от конкретного вопроса.

"Мы проходим по каждому законопроекту. И мы не просто его вносим в зал. Мы четко понимаем, ориентировочно, сколько голосов будет, сколько времени это займет. Потому что спланированность работы парламента очень важна для того, чтобы мы принимали те законы, которые нужны для страны. И парламент с этим справляется", - добавил он.

Глава парламента добавил, что несмотря на четвертый год полномасштабной войны - Рада продолжает работать: принимает решения, позволяет дискутировать, остается открытой для журналистов и не только.

"Именно это и называется парламентаризм", - пояснил Стефанчук.