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Чи допоможуть США британським військам, якщо їх атакує РФ в Україні: що каже Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання, чи прийдуть Сполучені Штати на допомогу британським військам, якщо вони будуть атаковані Росією в Україні. На його думку, британці не потребують великої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на NBC News.

Під час зустрічі Трампа і прем'єра Британії Кіра Стармера в Білому домі американського лідера запитали, чи прийдуть США на допомогу британським військовим, якщо вони будуть атаковані армією Росії під час виконання миротворчої місії в Україні.

"Ви знаєте, я завжди вважав, що британці не потребують великої допомоги. Вони можуть подбати про себе дуже добре", - сказав Трамп.

При цьому президент США буквально через декілька секунд визнав, що його відповідь "звучить як ухилення, але це не ухилення".

"Я завжди буду з британцями. І знаєте, британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими, і вони можуть подбати про себе. Але якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з британцями, я завжди буду з ними", - додав президент США

Стармер своєю чергою зазначив, що США та Британія завжди підтримували один одного.

"Тому це найбільший альянс заради процвітання і безпеки, який, на мою думку, коли-небудь бачив світ", - наголосив прем'єр Британії.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.

Раніше прем'єр Британії заявляв, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні